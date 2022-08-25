  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лейкерс готов обменять двух игроков на Патрика Беверли
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лейкерс готов обменять двух игроков на Патрика Беверли

Баскетбол
(1 голосов)

Соглашение завершат в ближайшие дни

Лейкерс готов обменять двух игроков на Патрика Беверли

Фото: Bleacher Report

Новина українською

"Лос-Анджелес Лейкерс" договорился с "Ютой Джаз" об обмене Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона на Патрика Беверли, сообщает ESPN.

Ожидается, что сделка с участием 34-летнего разыгрывающего будет завершена в ближайшее время, драфт-пики не фигурировали в переговорах между клубами.

В минувшем сезоне Беверли выступал за "Миннесоту" и принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 9,2 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 4,6 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде