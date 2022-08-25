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Лейкерс готов обменять двух игроков на Патрика Беверли
Соглашение завершат в ближайшие дни
Фото: Bleacher Report
"Лос-Анджелес Лейкерс" договорился с "Ютой Джаз" об обмене Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона на Патрика Беверли, сообщает ESPN.
Ожидается, что сделка с участием 34-летнего разыгрывающего будет завершена в ближайшее время, драфт-пики не фигурировали в переговорах между клубами.
В минувшем сезоне Беверли выступал за "Миннесоту" и принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 9,2 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 4,6 результативные передачи.
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