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Багатскис рассказал, чего стоит ждать от матча с Исландией
Игра состоится в ближайшие выходные
Главный тренер мужской сборной Украины Айнарс Багатскис поделился ожиданиями от матча против Исландии в квалификации ЧМ-2023.
"В этой команде все зависит от одного маленького игрока, которого должны хорошо помнить фаны "Киев-Баскета" — Фридрихсона, в прошлом сезоне игравшего в Антверпене, а сейчас подписавшегося в Ритас.
От него зависит половина опасности атак исландцев. Есть еще один важный игрок задней линии, играющий в Испании, огромный центровой из Лиги АСВ.
У них хватает шутеров и вообще они знают, как играть – не зря обыграли итальянцев. Тогда, правда, у них был Хермансон, у которого есть опыт Евролиги, но сейчас не сыграет из-за травмы.
Им тоже категорически нельзя позволять почувствовать свой бросок. Если дадим им разбрасываться, то их уверенность, полная арена, давление могут осложнить этот матч для нас. Не зря многие сильные команды там в свое время проигрывали.
Кстати, туда еще нужно долететь, ощущается разница во времени – 3 часа. Это все давит", - сказал Багатскис.
Напомним, что матч Украина – Исландия состоится 27 августа.
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