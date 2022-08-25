Багатскис рассказал, чего стоит ждать от матча с Исландией

Главный тренер мужской сборной Украины Айнарс Багатскис поделился ожиданиями от матча против Исландии в квалификации ЧМ-2023.

"В этой команде все зависит от одного маленького игрока, которого должны хорошо помнить фаны "Киев-Баскета" — Фридрихсона, в прошлом сезоне игравшего в Антверпене, а сейчас подписавшегося в Ритас.

От него зависит половина опасности атак исландцев. Есть еще один важный игрок задней линии, играющий в Испании, огромный центровой из Лиги АСВ.

У них хватает шутеров и вообще они знают, как играть – не зря обыграли итальянцев. Тогда, правда, у них был Хермансон, у которого есть опыт Евролиги, но сейчас не сыграет из-за травмы.

Им тоже категорически нельзя позволять почувствовать свой бросок. Если дадим им разбрасываться, то их уверенность, полная арена, давление могут осложнить этот матч для нас. Не зря многие сильные команды там в свое время проигрывали.

Кстати, туда еще нужно долететь, ощущается разница во времени – 3 часа. Это все давит", - сказал Багатскис.

Напомним, что матч Украина – Исландия состоится 27 августа.