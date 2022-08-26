Трехкратный чемпион НБА назвал игроков, которые помогут Лейкерс стать чемпионами

Трёхкратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Рик Фокс назвал двух игроков, подписание которых поможет его бывшему клубу одержать победу в новом сезоне.

"Что должен сделать "Лейкерс", чтобы заполучить ещё один перстень? Бадди Хилд, Майлз Тёрнер и Патрик Беверли. Вперёд за титулом, "Лейкерс", — написал Фокс на своей странице в социальной сети.

25 августа "Лейкерс" завершили сделку по обмену Патрика Беверли. За 34-летнего разыгрывающего "озёрники" отдали Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона.