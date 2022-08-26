  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Трехкратный чемпион НБА назвал игроков, которые помогут Лейкерс стать чемпионами
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трехкратный чемпион НБА назвал игроков, которые помогут Лейкерс стать чемпионами

Баскетбол
(1 голосов)

Посмотрим, согласится ли на такой шаг клуб

Трехкратный чемпион НБА назвал игроков, которые помогут Лейкерс стать чемпионами

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Трёхкратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Рик Фокс назвал двух игроков, подписание которых поможет его бывшему клубу одержать победу в новом сезоне.

"Что должен сделать "Лейкерс", чтобы заполучить ещё один перстень? Бадди Хилд, Майлз Тёрнер и Патрик Беверли. Вперёд за титулом, "Лейкерс", — написал Фокс на своей странице в социальной сети.

25 августа "Лейкерс" завершили сделку по обмену Патрика Беверли. За 34-летнего разыгрывающего "озёрники" отдали Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде