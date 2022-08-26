  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Сборная Украины отправилась на матч против Исландии
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины отправилась на матч против Исландии

Баскетбол
(1 голосов)

Матч состоится 27 августа

Сборная Украины отправилась на матч против Исландии

Новина українською

Мужская сборная Украины отправилась в Исландию, где сыграет второй матч второго раунда квалификации чемпионата мира-2023.

Команда Айнарса Багатскиса в городе Гапнарфьордюр будет противостоять местной национальной команде 27 августа в 23:00 по киевскому времени. В составе сборной Украины на матч поехали 13 игроков:

Денис Лукашев. Виталий Зотов, Илья Сидоров, Святослав Михайлюк, Павел Крутоус, Иван Ткаченко, Евгений Ткаченко, Богдан Близнюк, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Алексей Лень, Артем Пустовой, Дмитрий Скапинцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде