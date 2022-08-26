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Сборная Украины отправилась на матч против Исландии
Матч состоится 27 августа
Мужская сборная Украины отправилась в Исландию, где сыграет второй матч второго раунда квалификации чемпионата мира-2023.
Команда Айнарса Багатскиса в городе Гапнарфьордюр будет противостоять местной национальной команде 27 августа в 23:00 по киевскому времени. В составе сборной Украины на матч поехали 13 игроков:
Денис Лукашев. Виталий Зотов, Илья Сидоров, Святослав Михайлюк, Павел Крутоус, Иван Ткаченко, Евгений Ткаченко, Богдан Близнюк, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Алексей Лень, Артем Пустовой, Дмитрий Скапинцев.
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