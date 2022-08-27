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Украина объявила заявку на первый матч отбора на ЧМ-2023 против Исландии
Скоро старт
Сборная Украины по баскетболу объявила заявку на первый матч отбора на чемпионат мира-2023 против команды Исландии.
Начало матча – 27 августа, 23:00 по киевскому времени.
Заявка Украины: Денис Лукашов, Илья Сидоров, Святослав Михайлюк, Иван Ткаченко, Павел Крутоус, Богдан Близнюк, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Алексей Лень, Артем Пустовой, Виталий Зотов.
Источник: Федерация баскетбола Украины
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