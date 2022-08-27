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Игрок Миннесоты Тимбервулвс был арестован в аэропорту Майями

Баскетбол
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Ранее в автомобиле игрока нашли наркотики и оружие

Игрок Миннесоты Тимбервулвс был арестован в аэропорту Майями

Фото: CBS Sports

UA-Футбол
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Игрок "Миннесоты Тимбервулвс" Торин Принс был арестован в аэропорту Майями, штат Флорида, по ордеру на арест вне штата. В мае он был остановлен на дороге в Далласе, Техас.

Как сообщается, Принса остановили из-за истекшего срока дейтсвия регистрации автомобиля. В машине игрока были найдены два пистолета, а также каннабис. Ему предъявили обвинения в незаконном ношении оружия и владении наркотическими веществами.

Как сообщает полиция Техаса, результаты экспертизы пришли лишь недавно, поэтому только сейчас был выдан ордер на арест. Принс был арестован в Международном Аэропорту Майями в четверг, а уже в пятницу выпущен под залог. Примечательно, что только в июне "Миннесота" подписала с Торином двухлетний контракт на 16 миллионов долларов.

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В статье: НБА Миннесота Тимбервулвз
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