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Защитник Орландо Мэджик порвал мениск в левом колене
Гэри Харрис продлил контракт лишь этим летом
Фото: Orlando Pinstriped Post
Атакующий защитник "Орландо Мэджик" Гэри Харрис порвал мениск в левом колене. Как сообщает издание The Athletic, ему еще предстоит пройти дополнительное медобследование, дабы понять, когда он оправится.
Команда из Флориды лишь недавно подписала с Харрисом новый контракт на два года и 26 миллионов долларов. В прошлом сезоне он провел 61 игру регулярного чемпионата, набирая по 11.1 очков, 2 подбора и 1.8 ассиста в среднем за матч.
Среди игроков "Мэджик", способных заменить Гэри: защитники Коул Энтони, Джейлен Саггс, Маркелл Фульц и Ар Джей Хэмптон.
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