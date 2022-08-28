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Защитник Орландо Мэджик порвал мениск в левом колене

Баскетбол
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Гэри Харрис продлил контракт лишь этим летом

Защитник Орландо Мэджик порвал мениск в левом колене

Фото: Orlando Pinstriped Post

UA-Футбол
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Атакующий защитник "Орландо Мэджик" Гэри Харрис порвал мениск в левом колене. Как сообщает издание The Athletic, ему еще предстоит пройти дополнительное медобследование, дабы понять, когда он оправится.

Команда из Флориды лишь недавно подписала с Харрисом новый контракт на два года и 26 миллионов долларов. В прошлом сезоне он провел 61 игру регулярного чемпионата, набирая по 11.1 очков, 2 подбора и 1.8 ассиста в среднем за матч.

Среди игроков "Мэджик", способных заменить Гэри: защитники Коул Энтони, Джейлен Саггс, Маркелл Фульц и Ар Джей Хэмптон.

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В статье: НБА Орландо Мэджик
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