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Лидер сборной Италии получил травму и пропустит Евробаскет
Данило Галлинари не сыграет на турнире в родном Милане
Фото: Getty Images
Лидер сборной Италии по баскетболу Данило Галлинари порвал мениск в левом колене. Как заявила Федерация баскетбола Италии, игрок целиком пропустит предстоящий Евробаскет-2022.
Позже сам Галлинари подтвердил, что не примет участие в турнире: "Я пропущу Евробаскет в моем родном городе [Милане]". Итальянец получил травму в контрольном матче против сборной Грузии.
⚠️ Official medical report: meniscus lesion. I won't play #Eurobasket in my home town.— DANILO GALLINARI (@gallinari8888) August 28, 2022
В прошлом месяце Данило подписал новый контракт с "Бостон Селтикс" на два года и 13.3 миллиона долларов. К счастью для игрока и команды, коленные связки не были повреждены.
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