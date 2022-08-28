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Лидер сборной Италии получил травму и пропустит Евробаскет

Баскетбол
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Данило Галлинари не сыграет на турнире в родном Милане

Лидер сборной Италии получил травму и пропустит Евробаскет

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Лидер сборной Италии по баскетболу Данило Галлинари порвал мениск в левом колене. Как заявила Федерация баскетбола Италии, игрок целиком пропустит предстоящий Евробаскет-2022.

Позже сам Галлинари подтвердил, что не примет участие в турнире: "Я пропущу Евробаскет в моем родном городе [Милане]". Итальянец получил травму в контрольном матче против сборной Грузии.

В прошлом месяце Данило подписал новый контракт с "Бостон Селтикс" на два года и 13.3 миллиона долларов. К счастью для игрока и команды, коленные связки не были повреждены.

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В статье: сборная Италии Бостон Селтикс Евробаскет
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