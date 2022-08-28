Лидер сборной Италии получил травму и пропустит Евробаскет

Лидер сборной Италии по баскетболу Данило Галлинари порвал мениск в левом колене. Как заявила Федерация баскетбола Италии, игрок целиком пропустит предстоящий Евробаскет-2022.

Позже сам Галлинари подтвердил, что не примет участие в турнире: "Я пропущу Евробаскет в моем родном городе [Милане]". Итальянец получил травму в контрольном матче против сборной Грузии.

⚠️ Official medical report: meniscus lesion. I won't play #Eurobasket in my home town. — DANILO GALLINARI (@gallinari8888) August 28, 2022

В прошлом месяце Данило подписал новый контракт с "Бостон Селтикс" на два года и 13.3 миллиона долларов. К счастью для игрока и команды, коленные связки не были повреждены.