Лидер сборной Италии получил травму и пропустит Евробаскет

Лидер сборной Италии по баскетболу Данило Галлинари порвал мениск в левом колене. Как заявила Федерация баскетбола Италии, игрок целиком пропустит предстоящий Евробаскет-2022.

Позже сам Галлинари подтвердил, что не примет участие в турнире: "Я пропущу Евробаскет в моем родном городе [Милане]". Итальянец получил травму в контрольном матче против сборной Грузии.

⚠️ Official medical report: meniscus lesion. I won't play #Eurobasket in my home town.