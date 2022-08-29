  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. МБК Николаев сыграет в новом сезоне Суперлиги
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МБК Николаев сыграет в новом сезоне Суперлиги

Баскетбол
(1 голосов)

Ждем результатов

МБК Николаев сыграет в новом сезоне Суперлиги

фото - sportando.basketball

Новина українською

МБК "Николаев" сообщил о решении выступать в следующем сезоне Суперлиги.

"Все болельщики баскета хорошо знают, что в нашем городе есть легендарная команда МБК "Николаев", клуб страны, единственный не пропустивший ни одного из 29 чемпионатов Украины.

Этой осенью, несмотря на войну, запланировано проведение 30 чемпионата Украины по баскетболу и нами было принято решение, что старейшая команда города должна принять в нем участие.

Клуб обратился к президенту СК "Прометей" Владимиру Дубинскому, который протянул нам руку помощи, именно благодаря ему и стало возможным сохранить команду.

МБК "Николаев" идет в Днепр. Ребятам обеспечено проживание, питание и домашняя база "Прометея" для подготовки к соревнованиям.

Также большое спасибо двум компаниям, которые стали титульным спонсором команды и оказали финансовую поддержку спортсменам.

Это невероятно, что в столь сложное время спорт продолжает жить и развиваться благодаря настоящим патриотам и ценителям баскетбола!".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: МБК Николаев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
XSport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде