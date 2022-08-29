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МБК Николаев сыграет в новом сезоне Суперлиги
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фото - sportando.basketball
МБК "Николаев" сообщил о решении выступать в следующем сезоне Суперлиги.
"Все болельщики баскета хорошо знают, что в нашем городе есть легендарная команда МБК "Николаев", клуб страны, единственный не пропустивший ни одного из 29 чемпионатов Украины.
Этой осенью, несмотря на войну, запланировано проведение 30 чемпионата Украины по баскетболу и нами было принято решение, что старейшая команда города должна принять в нем участие.
Клуб обратился к президенту СК "Прометей" Владимиру Дубинскому, который протянул нам руку помощи, именно благодаря ему и стало возможным сохранить команду.
МБК "Николаев" идет в Днепр. Ребятам обеспечено проживание, питание и домашняя база "Прометея" для подготовки к соревнованиям.
Также большое спасибо двум компаниям, которые стали титульным спонсором команды и оказали финансовую поддержку спортсменам.
Это невероятно, что в столь сложное время спорт продолжает жить и развиваться благодаря настоящим патриотам и ценителям баскетбола!".
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