МБК Николаев сыграет в новом сезоне Суперлиги

МБК "Николаев" сообщил о решении выступать в следующем сезоне Суперлиги.

"Все болельщики баскета хорошо знают, что в нашем городе есть легендарная команда МБК "Николаев", клуб страны, единственный не пропустивший ни одного из 29 чемпионатов Украины.

Этой осенью, несмотря на войну, запланировано проведение 30 чемпионата Украины по баскетболу и нами было принято решение, что старейшая команда города должна принять в нем участие.

Клуб обратился к президенту СК "Прометей" Владимиру Дубинскому, который протянул нам руку помощи, именно благодаря ему и стало возможным сохранить команду.

МБК "Николаев" идет в Днепр. Ребятам обеспечено проживание, питание и домашняя база "Прометея" для подготовки к соревнованиям.

Также большое спасибо двум компаниям, которые стали титульным спонсором команды и оказали финансовую поддержку спортсменам.

Это невероятно, что в столь сложное время спорт продолжает жить и развиваться благодаря настоящим патриотам и ценителям баскетбола!".