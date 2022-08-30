Леброн Джеймс может совладельцем футбольного клуба Милан

Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс может стать одним из совладельцев итальянского футбольного клуба "Милан".

Американский инвестиционный фонд Main Street Advisors, в котором также состоит Леброн Джеймс, планирует сделку по приобретению доли акций "Милана", сообщает Financial Times.

На данный момент полный контроль над итальянским клубом переходит к другому инвестиционному фонду RedBird Capital Partners. Ожидается, что 31 августа RedBird и Main Street Advisors объявят о партнёрстве.

Напомним, ранее Леброн Джеймс заявлял, что всерьёз заинтересован возможностью стать владельцем новой команды НБА в Лас-Вегасе.