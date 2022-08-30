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Леброн Джеймс может совладельцем футбольного клуба Милан

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Леброн Джеймс может совладельцем футбольного клуба Милан

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс может стать одним из совладельцев итальянского футбольного клуба "Милан".

Американский инвестиционный фонд Main Street Advisors, в котором также состоит Леброн Джеймс, планирует сделку по приобретению доли акций "Милана", сообщает Financial Times.

На данный момент полный контроль над итальянским клубом переходит к другому инвестиционному фонду RedBird Capital Partners. Ожидается, что 31 августа RedBird и Main Street Advisors объявят о партнёрстве.

Напомним, ранее Леброн Джеймс заявлял, что всерьёз заинтересован возможностью стать владельцем новой команды НБА в Лас-Вегасе.

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В статье: Милан ЛеБрон Джеймс
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