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Леброн Джеймс может совладельцем футбольного клуба Милан
Неожиданно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс может стать одним из совладельцев итальянского футбольного клуба "Милан".
Американский инвестиционный фонд Main Street Advisors, в котором также состоит Леброн Джеймс, планирует сделку по приобретению доли акций "Милана", сообщает Financial Times.
На данный момент полный контроль над итальянским клубом переходит к другому инвестиционному фонду RedBird Capital Partners. Ожидается, что 31 августа RedBird и Main Street Advisors объявят о партнёрстве.
Напомним, ранее Леброн Джеймс заявлял, что всерьёз заинтересован возможностью стать владельцем новой команды НБА в Лас-Вегасе.
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