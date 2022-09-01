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Гравці БК Говерла зіграли матч на найвищій горі України

Баскетбол
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Необычно

Гравці БК Говерла зіграли матч на найвищій горі України

Фото: ФБУ

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Впервые в истории баскетбола на пике Говерлы прошел символический матч между игроками БК "Говерла", посвященный 20-летию родного клуба.

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Как отметил клуб на официальных страницах, почти все "говерляне" получают высшее образование в Ивано-Франковском профессиональном колледже физического воспитания и большинству из них в этом году тоже 20 исполнилось, что символично.

Гравці БК Говерла зіграли матч на найвищій горі України - изображение 1

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В статье: Говерла
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Источник:
ФБУ

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