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Айнарс Багатскис: Наша задача в матче с Великобританией – использовать сильные стороны и прикрыть слабые
Тренер рассказал, как изменил игру после прихода Алексея Леня в команду
2 сентября сборная Украины стартует на Евробаскете-2022 матчем против Великобритании. Наставник нашей команды Айнарс Багатскис рассказал, чего ожидает от матча:
– У всех есть свои ожидания, в том числе и у меня. Ожидаю, что команда будет играть в качественный баскетбол. Мы собираемся играть агрессивно, жестко и прежде всего разумно. Если мы будем соблюдать эти правила – мои ожидания воплотятся в жизнь.
– Насколько сильно вам пришлось менять стиль игры команды после появления Алексея Леня?
- Конечно, когда приезжает такой игрок, как Алексей, нам, всему тренерскому штабу, нужно думать о том, как использовать его лучшие качества, его атакующие и защитные таланты. Это часть моей работы. Делать это непросто, на это нет времени. Алексей с нами всего чуть больше двух недель.
Я хочу сказать всю команду. В сравнении с предыдущим окном на матче сборных у нас 4-5 новых игроков. Конечно, с Алексеем мы стали более мобильными. Но найти хорошее взаимодействие за столь короткое время непросто.
– В предстоящем матче с Великобританией вы считаете главным преимуществом своей команды габариты? Какие еще сильные стороны?
– Я не могу раскрыть вам все секреты. Перед каждой игрой я разбираюсь по позициям: где у нас преимущество, где – у соперника. Наша задача – использовать сильные стороны и прикрыть слабые. Всё очень просто.
Великобритания любит играть в силовой, физический баскетбол, любит бежать, не останавливается в переходных фазах, и это проблема для нас.
– Прошло несколько дней с матча против Исландии. Вы анализировали этот поединок? Нашли ли вы ответ на волнующий всех вопрос: что же произошло в том матче?
– Есть много информации. Мы можем говорить о защите, о каблуках, о защите один в один. Хуже всего то, что мы потеряли мяч 25 раз, чаще всего без причины. Любой тренер в мире, начиная с детского уровня, учит своих игроков: делай что угодно, но не теряй мяч. Это самое важное в баскетболе. Наша проблема в том, что мы хотим сделать что-то сразу, нужно быть более терпеливым. Это базовая причина. Если вы не теряете мяч на ровном месте – вы будете в игре, даже если другие компоненты проседают. Конечно, мы все анализируем.
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