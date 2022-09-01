Сборная Словении одолела Литву в матче Евробаскета-2022

Завершился матч чемпионата Европы – 2022, в ходе которого встречались одни из фаворитов турнира — национальные команды Словении и Литвы. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 92:85 (27:27, 24:21, 18:19, 23:18) в пользу баскетболистов сборной Словении. Команды выступают в группе B.

Самым результативным игроком в составе баскетболистов словенской сборной оказался центровой Майк Тоби.

В следующем туре сборная Словении сыграет с национальной командой Венгрии.