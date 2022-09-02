Алексей Лень: Мы решили помогать переселенцам

29-летний центровый "Сакраменто Кингз" Алексей Лень рассказал о фонде помощи для Украины, который создал вместе со Святославом Михайлюком.

— Когда вы последний раз были в Украине?

- В 2018 году, когда мы играли против Испании в Киеве. Остались очень хорошие впечатления от этой игры и столицы. Надеюсь, что в ближайшем будущем, когда мы выиграем войну, мы сможем проводить домашние матчи в родной стране. В Украине у меня живут родственники, поддерживаю с ними отношения.

— Святослав Михайлюк в интервью Sport.ua рассказывал о вашем фонде Hope for Ukraine. Какие средства вам удалось собрать?

— Сейчас мы собрали более трехсот тысяч долларов. В НБА нам запретили помогать ВСУ, поскольку они как бизнес не хотят вмешиваться в военные действия. Потому мы решили помогать переселенцам. Мы помогли многим переселенцам из Мариуполя. Через свою семью помогали людям, приехавшим из Луганской и Донецкой области в Днепр, а Святые родители помогали переселенцам в Черкассах и области. В Тернополе в больницу купили оборудование, медикаменты. Нам звонили по всей Украине, когда мы открыли фонд. Пытались помогать всем, чем могли.

— Кто из игроков НБА присоединился?

— Владелец "Сакраменто" и его партнеры помогли, мои партнеры по команде тоже. НБА со своей стороны прибавляло сверху такую ​​же сумму, которую положил игрок. К примеру, игрок внес вклад 10 тысяч долларов, а НБА через союз игроков добавляла эту же сумму. Буквально через несколько дней после начала войны написал центровой "Портленд" босинец Юсуф Нуркич. Спросил: чем я могу помочь? Даниил Галлинари тоже интересовался.

— В одном из интервью вы говорили, что когда началась война, партнеры иногда даже очень вас заботились. Какие мнения вообще у вас были? Как вы настраивались на матчи?

— Первая неделя – это был шок. Никто не понимал, сколько это будет продолжаться и что происходит. Все поддерживали, но иногда даже слишком много.

– Ваш родной город Антрацит уже 8 лет в оккупации. Кто из ваших знакомых там остался?

— В основном все друзья, с которыми я вырос, живут в Днепре. К 2013 году кто-то ехал в Россию, потому что туда проще поехать. Но с 2014 года там нормальной жизни нет.

– А каким Антрацит остался в вашей памяти?

- Это шахтерский город. 80 процентов жителей – шахтеры. У меня дедушка проработал в шахте 40+ лет, отец тоже. Воспоминания – из школы, спортивных секций. Я кроме баскетбола занимался гимнастикой, шахматами.