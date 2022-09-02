Багатскис: Фокусируемся на следующих играх, на следующих соперниках

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис после матчевой пресс-конференции прокомментировал победу над Великобританией на старте Евробаскета-2022 и ответил на вопросы журналистов.

"Финальный результат, большая разница в счете, возможно, не совсем объективно показывает уровень нашего преимущества. Великобритания - действительно хорошая команда. У нас было много информации по ним, из предыдущих матчей, где они играли против Латвии и Бельгии.

У нас была эта информация, но я всегда говорю, что важно фокусироваться не на том, против кого ты играешь, какие имена, страны, клубы, а на собственной работе.

Я думаю, мы проделали хорошую работу. Есть много вещей, на которые мы еще можем повлиять, но в целом мы доминировали, двигались шаг за шагом.

Рад, что ребята очень серьезно отнеслись к игре. За это им спасибо. У нас много баскетболистов, для которых этот Евробаскет первый в карьере.

Мы проделали хорошую работу, но это уже в прошлом. Теперь фокусируемся на следующих играх, на следующих соперниках.

Игра Леня и Пустового Рахома? Мы моделировали эти ситуации, играли так в предыдущих матчах. Если у меня так много хороших больших ребят на позицию пятого номера, я должен придумать, как использовать их вместе. Для Алекса это даже сложнее, потому что в предыдущие годы в НБА он играл только как пятерка. Артём тоже. Но мы используем их обоих вместе.

У нас также есть молодой Дмитрий Скапинцев, отыгравший более 20 минут в игре с испанцами. Вот и причина, когда мы играем двумя "великими", мы остаемся в игре, как против Испании. Так что это совсем не случайно.

Фавориты Евробаскета? Я фокусируюсь на своей команде, на сборной Украине, а все остальное – вторично. Конечно, перед каждым турниром у всех есть фавориты, делают расписания. Но это все бумага. Все решается на площадке, а туда все-таки выходят люди. Агрессия, мотивация, удача, без которой никуда – эти факторы обычно и решают результат матча

Расписание матчей и тот факт, что у Эстонии будет меньше отдыха перед игрой с нами? А что вы предлагаете? Сменить расписание? Я не фокусируюсь на моментах, которые я не в состоянии изменить.

Нам очень важно начать матч агрессивно. В Эстонии новое поколение, я тренировал несколько игроков этой команды, они знают, как играть. Они играют жестко, агрессивно. Умная команда играющая с очень высокой энергией. Плюс сейчас у них появился большой. Я даже не думаю о таких вещах, как расписание. Это вторичное

Да, я в качестве тренера встречался на Евробаскете с Эстонией 7 лет назад, но нельзя сравнивать эти команды — баскетбол слишком меняется, особенно на таких временных отрезках.

Хотя глобально в Эстонии ничего не изменилось. Вся разница, что у них вырос хороший "большой". Раньше у них была андерсайз-команда, агрессивная команда, но сейчас сильный большой. Это меняет все"

Напомним, завтра, 3 сентября, сборную Украины предстоит игра против Эстонии, которая начнется в 18:00.