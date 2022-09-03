Защитник сборной Украины: Если обыграем Эстонию – уже сегодня можем выйти в плей-офф

Защитник сборной Украины Илья Сидоров поделился мнениями по поводу сегодняшнего поединка национальной команды против Эстонии в рамках Евробаскета-2022. Его слова цитирует ФБУ:

"Эстония – команда, бросающая безграничное количество трехочковых бросков со всех позиций. У них все игроки заряжены на бросок.

От того, как мы сумеем отзащищаться против них, будет многое зависеть. Все думают, что Эстония не очень баскетбольная страна, но игроки выступают в Европе: пять-семь игроков на хорошем уровне.

Это будет испытание для нас, но я считаю, что мы должны победить и полностью играть на победу.

Если мы обыграем Эстонию – уже сегодня можем выйти в плей-офф" – сказал он.

Напомним, что начало матча Украина – Эстония – сегодня, 3 сентября, в 18:00 по киевскому времени.