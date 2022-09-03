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Защитник сборной Украины: Если обыграем Эстонию – уже сегодня можем выйти в плей-офф
Мы этого ждем
Фото: fbu.kiev.ua / Автор невідомий
Защитник сборной Украины Илья Сидоров поделился мнениями по поводу сегодняшнего поединка национальной команды против Эстонии в рамках Евробаскета-2022. Его слова цитирует ФБУ:
"Эстония – команда, бросающая безграничное количество трехочковых бросков со всех позиций. У них все игроки заряжены на бросок.
От того, как мы сумеем отзащищаться против них, будет многое зависеть. Все думают, что Эстония не очень баскетбольная страна, но игроки выступают в Европе: пять-семь игроков на хорошем уровне.
Это будет испытание для нас, но я считаю, что мы должны победить и полностью играть на победу.
Если мы обыграем Эстонию – уже сегодня можем выйти в плей-офф" – сказал он.
Напомним, что начало матча Украина – Эстония – сегодня, 3 сентября, в 18:00 по киевскому времени.
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