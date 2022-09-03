  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Защитник сборной Украины: Если обыграем Эстонию – уже сегодня можем выйти в плей-офф
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник сборной Украины: Если обыграем Эстонию – уже сегодня можем выйти в плей-офф

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Мы этого ждем

Защитник сборной Украины: Если обыграем Эстонию – уже сегодня можем выйти в плей-офф

Фото: fbu.kiev.ua / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Украины Илья Сидоров поделился мнениями по поводу сегодняшнего поединка национальной команды против Эстонии в рамках Евробаскета-2022. Его слова цитирует ФБУ:

"Эстония – команда, бросающая безграничное количество трехочковых бросков со всех позиций. У них все игроки заряжены на бросок.

От того, как мы сумеем отзащищаться против них, будет многое зависеть. Все думают, что Эстония не очень баскетбольная страна, но игроки выступают в Европе: пять-семь игроков на хорошем уровне.

Это будет испытание для нас, но я считаю, что мы должны победить и полностью играть на победу.

Если мы обыграем Эстонию – уже сегодня можем выйти в плей-офф" – сказал он.

Напомним, что начало матча Украина – Эстония – сегодня, 3 сентября, в 18:00 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по баскетболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде