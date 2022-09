Стефен Карри: Единственная команда, за которую я бы хотел сыграть помимо Уорриорс – это Шарлотт Хорнетс

Звезда "Голден Стейт Уорриорс" Стефен Карри, четырехкратный чемпион НБА и двукратный MVP лиги, рассказал о том, за какую команду он был хотел сыграть, помимо "ГСВ".

"Я всегда говорил, что хочу закончить свою карьеру в "Голден Стейт" из-за того, как много это значит для меня, из-за опыта, из-за товарищей по команде и из-за пути, который мы прошли. Все спрашивают меня: "Хочешь отыграть один год за "Хорнетс" и вернуться?" Все, что я хотел бы сказать, это то, что если бы я хотел играть за команду, которая не называлась бы "Уорриорз", то это были бы "Хорнетс".

.@StephenCurry30 says if he would play for any other NBA team besides the @warriors, it would be the @hornets! pic.twitter.com/dNpZkgxJ1F