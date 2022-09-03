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Стефен Карри: Единственная команда, за которую я бы хотел сыграть помимо Уорриорс – это Шарлотт Хорнетс

Баскетбол
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За команду из Северной Каролины выступал отец Стефена, Делл Карри

Стефен Карри: Единственная команда, за которую я бы хотел сыграть помимо Уорриорс – это Шарлотт Хорнетс

Фото: Yardbarker

UA-Футбол
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Звезда "Голден Стейт Уорриорс" Стефен Карри, четырехкратный чемпион НБА и двукратный MVP лиги, рассказал о том, за какую команду он был хотел сыграть, помимо "ГСВ".

"Я всегда говорил, что хочу закончить свою карьеру в "Голден Стейт" из-за того, как много это значит для меня, из-за опыта, из-за товарищей по команде и из-за пути, который мы прошли. Все спрашивают меня: "Хочешь отыграть один год за "Хорнетс" и вернуться?" Все, что я хотел бы сказать, это то, что если бы я хотел играть за команду, которая не называлась бы "Уорриорз", то это были бы "Хорнетс".

За "Шарлотт" в период с 1988 по 1998 выступал отец Стефена, Делл Карри. Играя за команду, он получил приз Лучшему шестому игроку НБА в 1994 году. Также он является третьим игроком в истории франшизы по количеству сыгранных минут (17 613).

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В статье: НБА Стефен Карри Шарлотт Хорнетс
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