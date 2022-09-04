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Американская баскетболистка откажется от контракта с российским клубом из-за заключения Грайнер

Баскетбол
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Юник Томпсон не хочет даже связываться

Американская баскетболистка откажется от контракта с российским клубом из-за заключения Грайнер

Фото: Opelika Auburn News

UA-Футбол
Новина українською

Американская баскетболистка Юник Томпсон, ранее подписавшая контракт с российским клубом "Надежда", скорее всего откажется от выполнения своего договора. Как сообщают в клубе, на нее повлияла ситуация с осужденной Бритни Грайнер.

Как сообщалось ранее, Грайнер была арестована 17 февраля в аэропорту Москвы по обвинению в контрабанде наркотиков (масла с содержанием каннабиса и картриджей для электронных сигарет). Её приговорили к девяти годам заключения.

Томпсон же была задрафтована лишь недавно – в прошлом сезоне. Права на Юник принадлежат "Индиане Фивер". Однако, в прошлом году она так и не сыграла в WNBA, в следствие чего искала клуб вне США.

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В статье: война с Россией Бритни Грайнер
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