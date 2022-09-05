Игроки сборной Грузии избили турков после победы на Евробаскете. Во время игры были удалены два баскетболиста и тренер

Сборная Грузии сегодня сотворила одну из главных сенсаций Евробаскета, обыграв Турцию со счетом 88:83. Игра завершилась только после двух овертаймов и трех удалений.

Одним из удалённых был главный тренер сборной Турции Эргин Атаман. Он был наказан за споры с арбитрами и выход на площадку. Также удаления заработали игроки Фуркан Коркмаз (из Турции) и Дуду Санадзе (из Грузии), за схватку.

Примечательно, что конфликт между сборными не закончился на удалениях и овертаймах. Как утверждает ассистент коуча сборной Турции, после игры три игрока-грузина напали и избили турков в раздевалке.