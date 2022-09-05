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Багатскис: Итальянцы очень-очень опытные, умная команда, играющая по ситуации, иногда рискуя

Баскетбол
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Тренер нашей команде подвел итоги накануне матча с Италией

Багатскис: Итальянцы очень-очень опытные, умная команда, играющая по ситуации, иногда рискуя

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Мужская сборная Украины 5 сентября сыграет третий матч группового раунда чемпионата Европы, в котором будет противостоять хозяевам группы С - сборной Италии.

В преддверии игры в выходной день вечером и утром в день матча команда провела часовые тренировки. Все 12 игроков, находящихся в сборной, готовятся к матчу. Следующую игру против итальянцев прокомментировал главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис:

“Сегодня должна быть качественная игра, и если мы хотим в ней оставаться, нужно сохранять игровую дисциплину. Итальянцы очень-очень опытные, умная команда, играющая по ситуации, иногда рискуя. Они хорошо знают нас, и мы тоже их хорошо знаем. Даже несмотря на то, что там игроки топового европейского уровня или НБА, я не вижу проблемы в том, чтобы оставаться в игре. Так что дисциплина, агрессивный баскетбол — итальянцы не любят, когда на них давят и понимают язык физической игры. Очень важно, чтобы соблюдали правила fair play.

Италия играет то же, что они играли в квалификации чемпионата мира в Риге. На Евробаскете они сыграли против разных соперников. Со стороны казалось, что матч против Эстонии был легким, но на самом деле это было не так, ведь итальянцы очень хорошо сыграли в нападении. Матч против Греции лишь частично продемонстрировал настоящую мощь итальянской сборной. Они действительно умеют играть. Эта сборная укомплектована зрелыми, умными игроками, которые не будут делать ничего "экстра" - все будут делать по ситуации. Я не думаю, что будет дальше, ведь самая важная игра в профессиональном спорте всегда сегодня”.

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В статье: сборная Украины по баскетболу Айнарс Багатскис
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Источник:
ФБУ

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