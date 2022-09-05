Сборная Грузии подала жалобу на главного тренера Турции

Национальная федерация баскетбола Грузии подала жалобу в ФИБА на главного тренера сборной Турции Эргина Атамана после скандального матча группового этапа Евробаскета-2022, состоявшегося вчера, 4 сентября.

"Национальная федерация баскетбола Грузии выражает возмущение провокационными действиями главного тренера сборной Турции по баскетболу, поскольку они были направлены на ухудшение ситуации.

Он не избегал непристойных жестов в адрес судей и зрителей. Его неэтичное поведение, проявленное в медиа и на пресс-конференциях, оказало воздействие на игроков сборной Турции, ярким примером чего стало проявление физической агрессии Фурканом Коркмазом к игрокам сборной Грузии, сопровождавшееся угрозами.

Национальная федерация баскетбола Грузии требует от ФИБА соответствующего решения по данному вопросу и ответа на провокационное поведение главного тренера сборной Турции", – сообщается в заявлении федерации.