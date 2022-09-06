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Айнарс Багатскис: Мы ожидали, что матч с Италией будет тяжелым

Баскетбол
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Тренер подвел итоги

Айнарс Багатскис: Мы ожидали, что матч с Италией будет тяжелым

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис на пресс-конференции после игры прокомментировал победу своей команды над сборной Италии.

"Мы ожидали, что это будет тяжелая игра на площадке соперника. Две недели назад мы проиграли Италии в Риге в квалификации чемпионата мира.

Для нас было важно подготовиться ментально и играть в качественный баскетбол. Моментами мы играли действительно в хороший, агрессивный и, я даже скажу, умный баскетбол. Моментами.

Но моментами мы играли совсем по-другому. Второй матч подряд у нас очень много потерь. И это, возможно, причина, почему мы не можем "убегать" в первой половине.

Во второй – меньше потерь, достаточно качественная защита – и мы победили. Нелегко играть против Италии на площадке. Я очень рад команде. Но это уже в прошлом. Теперь мы должны фокусироваться на следующем сопернике.

Насколько августовское поражение помогло нам сейчас? Я всегда говорю, что ни один тренер не скажет, что он доволен временем, отведенным на тренировку. С нынешними игроками мы вместе тренируемся две недели. Любой тренер в мире скажет, что этого недостаточно. Я хочу сказать, что мы тогда были не в лучшем состоянии. И с момента той игры мы стали лучше.

Тогда Италия предписывала нам каждую ошибку, мы проиграли ментально, но сказали себе "ок, посмотрим, кто окажется лучшим в следующей игре". И игра позволила нам подготовиться ментально".

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В статье: Айнарс Багатскис
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Источник:
ФБУ

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