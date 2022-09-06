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41 очко Адетокумбо помогли Греции обыграть сборную Украины на Евробаскете

Баскетбол
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Первое поражение на турнире

41 очко Адетокумбо помогли Греции обыграть сборную Украины на Евробаскете

Фото: ФБУ

Новина українською

Сборная Украины потерпела первое поражение на Евробаскете-2022, в четвертом туре группового этапа.

Обе команды не знали горечи поражений, подходя к этому матчу.

В начале четверти наша команда играла неуверенно. Первые очки украинцы заработали только в конце третьей минуты, уступая на тот момент 0:7. К концу первой четверти наши ребята отдали инициативу сопернику и уступили 23:20.

Уже во второй десятиминутке греки совершенно не знали, что делать с Михайлюком и Саноном. В результате Украина выиграла первую половину 46:39.

В большом перерыве хозяева провели работу над ошибками и в третьей четверти стали плотнее играть. В ход пошел Яннис Адетокумбо, которому украинцы ничего не могли сделать. В общей сложности третью четверть сборная Греции выиграла 32:11.

Яннис Адетокумбо провел и в последней четверти большой игровой отрезок, не позволив Украине отыграться. В итоге он набрал 41 очко, а Греция выиграла 99:79. Благодаря этой победе Греция заняла первое место в группе.

Самыми результативными игроками стали Санон и Михайлюк – по 16 очков.

8 сентября сборная Украины сыграет против Хорватии, которая определит окончательное положение в группе.

Греция - Украина 99:79 (23:20, 16:26, 32:11, 28:22)

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В статье: сборная Украины по баскетболу Яннис Адетокумбо
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