Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Багатскис: Первые две четверти в матче с Грецией были лучшими на этом чемпионате
Наставник сборной Украины похвалил свою команду
Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис подвел итоги выступления своих подопечных в матче против Греции.
"Потому что было совершенно понятно, что показывает Греция. Хочу сказать, что первые две четверти были лучшими на этом чемпионате. Нам удалось озадачить соперника. А в третьей четверти мы дали им забивать простые очки, делать быстрые отрывы. Почему не играли Лукашов и Герун? Не могу вам выдать всех секретов. Это не травмы, мы так планировали", – заявил Багатскис на пресс-конференции.
Айнарс немногословно оценил предстоящую встречу против Хорватии.
"Это очень умная, хорошая и большая команда. Конечно, у них есть недостатки, как и у нас. Посмотрим. Это очень хорошая команда", – подытожил тренер.
Популярное сейчас
- РБ Лейпциг – Шахтер: прогнозы, шансы и миссия горняков
- УЕФА запретил Шахтеру использовать лого United24 в матчах ЛЧ
- Шахтер, Динамо и Днепр-1 стартуют в группах еврокубков. Расписание футбола на 6-11 сентября
- "Вам нравится, что нас имеют?". Тренер сборной Украины по баскетболу выдал мощную речь в тайм-ауте матча с Италией
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО