Багатскис: Первые две четверти в матче с Грецией были лучшими на этом чемпионате

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис подвел итоги выступления своих подопечных в матче против Греции.

"Потому что было совершенно понятно, что показывает Греция. Хочу сказать, что первые две четверти были лучшими на этом чемпионате. Нам удалось озадачить соперника. А в третьей четверти мы дали им забивать простые очки, делать быстрые отрывы. Почему не играли Лукашов и Герун? Не могу вам выдать всех секретов. Это не травмы, мы так планировали", – заявил Багатскис на пресс-конференции.

Айнарс немногословно оценил предстоящую встречу против Хорватии.

"Это очень умная, хорошая и большая команда. Конечно, у них есть недостатки, как и у нас. Посмотрим. Это очень хорошая команда", – подытожил тренер.