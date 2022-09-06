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Багатскис: Первые две четверти в матче с Грецией были лучшими на этом чемпионате

Баскетбол
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Наставник сборной Украины похвалил свою команду

Багатскис: Первые две четверти в матче с Грецией были лучшими на этом чемпионате

Новина українською

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис подвел итоги выступления своих подопечных в матче против Греции.

"Потому что было совершенно понятно, что показывает Греция. Хочу сказать, что первые две четверти были лучшими на этом чемпионате. Нам удалось озадачить соперника. А в третьей четверти мы дали им забивать простые очки, делать быстрые отрывы. Почему не играли Лукашов и Герун? Не могу вам выдать всех секретов. Это не травмы, мы так планировали", – заявил Багатскис на пресс-конференции.

Айнарс немногословно оценил предстоящую встречу против Хорватии.

"Это очень умная, хорошая и большая команда. Конечно, у них есть недостатки, как и у нас. Посмотрим. Это очень хорошая команда", – подытожил тренер.

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В статье: Айнарс Багатскис
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Источник:
Obozrevatel

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