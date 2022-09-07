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Лука Дончич установил рекорд на Евробаскете
Баскетболист набрал 47 очков в матче с Францией
Фото: Blaze Trends
Пресс-служба ФИБА опубликовала на своём YouTube-канале видео, посвящённое выступлению разыгрывающего сборной Словении Луки Дончича в матче со сборной Франции на чемпионате Европы 2022 года.
Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы, набрав 47 баллов в этой встрече. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.
Ранее отметку в 40 очков на чемпионате Европы 2022 года преодолел другой представитель НБА — Яннис Адетокунбо из Греции.
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