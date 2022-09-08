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Кирилл Фесенко продолжит карьеру в Аль-Насере
Украинец останется за рубежом
Экс-центровый сборной Украины Кирилл Фесенко продолжит карьеру в Аль-Насере (Кувейт). Об этом пишет агент игрока Егор Чемякин на своей странице в Instagram.
Напомним, что на протяжении своей карьеры он играл за "Черкасских Мавп" и "Днепр", а также имел опыт игры в НБА ("Юта Джаз").
В прошлом сезоне Кирилл Фесенко провел в иранском "Санас Хормозган" 20 матчей и в среднем набирал 31,1 минуты, за это время он набирал 14,7 очков, 14,7 подборов и 2,3 передачи.
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Источник:XSport.ua
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