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Кирилл Фесенко продолжит карьеру в Аль-Насере

Баскетбол
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Украинец останется за рубежом

Кирилл Фесенко продолжит карьеру в Аль-Насере

Новина українською

Экс-центровый сборной Украины Кирилл Фесенко продолжит карьеру в Аль-Насере (Кувейт). Об этом пишет агент игрока Егор Чемякин на своей странице в Instagram.

Напомним, что на протяжении своей карьеры он играл за "Черкасских Мавп" и "Днепр", а также имел опыт игры в НБА ("Юта Джаз").

В прошлом сезоне Кирилл Фесенко провел в иранском "Санас Хормозган" 20 матчей и в среднем набирал 31,1 минуты, за это время он набирал 14,7 очков, 14,7 подборов и 2,3 передачи.

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В статье: Кирилл Фесенко
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Источник:
XSport.ua

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