Евробаскет-2022. Сборная Украины уступила Хорватии в конце матча

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Украины встречалась с национальной командой Хорватии. Матч проходил в Милане

Евробаскет-2022, группа C, 5-й тур

Хорватия – Украина – 90:85 (21:21, 24:21, 22:25, 23:18)

Самым результативным игроком встречи стал Боян Богданович, в активе которого 25 очков. У украинцев наилучшей результативностью отметился Владимир Герун — 21 очко.

Матч наша команда начала на равных и первая четверть завершилась вничью.

Во втором отрезке матча сборная Украины все чаще начала ошибаться и минусов в игре оказалось больше плюсов.

В третей четверти подопечные Айнарса Багатскиса смогли немного выровнять игру и на старт последней четверти команды вышли при равном счете – 67:67, в которой сильнее оказались хозяева матча - 90:85.

Итак, сборная Украины завершила групповой этап Евробаскета с тремя победами и двумя поражениями. Соперник "сине-желтых" в плей-офф определится позже в четверг.