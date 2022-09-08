Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евробаскет-2022. Сборная Украины уступила Хорватии в конце матча
Немного не хватило сил
Фото: ФБУ
Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Украины встречалась с национальной командой Хорватии. Матч проходил в Милане
Евробаскет-2022, группа C, 5-й тур
Хорватия – Украина – 90:85 (21:21, 24:21, 22:25, 23:18)
Самым результативным игроком встречи стал Боян Богданович, в активе которого 25 очков. У украинцев наилучшей результативностью отметился Владимир Герун — 21 очко.
Матч наша команда начала на равных и первая четверть завершилась вничью.
Во втором отрезке матча сборная Украины все чаще начала ошибаться и минусов в игре оказалось больше плюсов.
В третей четверти подопечные Айнарса Багатскиса смогли немного выровнять игру и на старт последней четверти команды вышли при равном счете – 67:67, в которой сильнее оказались хозяева матча - 90:85.
Итак, сборная Украины завершила групповой этап Евробаскета с тремя победами и двумя поражениями. Соперник "сине-желтых" в плей-офф определится позже в четверг.
Популярное сейчас
- Лунин: Шахтер без бразильцев может быть проблемой
- РБ Лейпциг назначил нового тренера после увольнения Тедеско
- Экс-тренер Миная трудоустроился в клубе российского блогера
- Евробаскет-2022. Сборная Украины разбивает Италию и гарантирует место в 1/8 финала
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО