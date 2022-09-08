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Врач сборной Словении рассказал о серьезности травмы Луки Дончича

Баскетбол
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Игрок травмировался в матче со сборной Франции

Врач сборной Словении рассказал о серьезности травмы Луки Дончича

Фото: Blaze Trends

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Врач национальной команды Словении Марко Макура высказался по поводу повреждения лидера команды Луки Дончича, полученного в матче со сборной Францией (88:82) на Евробаскете-2022.

Напомним, что Дончич получил удар локтем по голове от баскетболиста сборной Франции Венсана Пуарье и покинул площадку за 38 секунд до окончания первой половины матча. У словенца рассечение.

"В общем, его не убили. Он сказал, что это больно. Мы собирались отправить его на МРТ, но потом отказались от этой идеи. Мы могли бы делать ему МРТ после каждой игры, но это занимает несколько часов, а ему нужно восстановиться. Посмотрим, как всё пройдёт в Берлине.

Мы играем в очень боевой баскетбол. Когда играешь так, что-то подобное должно случаться. Мы предполагали, что это произойдет. Группа была очень жёсткой, и все матчи в группе физически дались непросто. У этого должны быть последствия. К счастью, ребята — профессионалы, и они знают, как сконцентрироваться, несмотря на боль. Я боялся игры с Францией, потому что промежуток между матчами составил меньше 24 часов", — приводит слова Макуры Ekipa24.

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В статье: Лука Дончич
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