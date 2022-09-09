Определился соперник Украины в 1/8 финала Евробаскета-2022

8 сентября на чемпионате Европы – 2022 состоялись заключительные матчи группового этапа. По окончании последнего матча дня стали известны все пары стадии 1/8 финала соревнований.

Сборная Украины поборется за выход в четвертьфинал с Польшей.

Евробаскет-2022. 1/8 финала

Германия — Черногория

Словения — Бельгия

Испания — Литва

Турция — Франция

Греция — Чехия

Украина — Польша

— Польша Сербия — Италия

Финляндия — Хорватия

Напомним, что чемпионат Европы по баскетболу – 2022 проходит с 1 по 18 сентября. Матчи стадии плей-офф начнутся 10 сентября. Действующим победителем Евробаскета является национальная команда Словении. Украина в своей группе С заняла третье место - сине-желтые обыграли Британию, Эстонию и Италию, но уступили Греции и Хорватии.