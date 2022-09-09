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Определился соперник Украины в 1/8 финала Евробаскета-2022
Болеем за национальную сборную Украины
фото - FIBA
8 сентября на чемпионате Европы – 2022 состоялись заключительные матчи группового этапа. По окончании последнего матча дня стали известны все пары стадии 1/8 финала соревнований.
Сборная Украины поборется за выход в четвертьфинал с Польшей.
Евробаскет-2022. 1/8 финала
- Германия — Черногория
- Словения — Бельгия
- Испания — Литва
- Турция — Франция
- Греция — Чехия
- Украина — Польша
- Сербия — Италия
- Финляндия — Хорватия
Напомним, что чемпионат Европы по баскетболу – 2022 проходит с 1 по 18 сентября. Матчи стадии плей-офф начнутся 10 сентября. Действующим победителем Евробаскета является национальная команда Словении. Украина в своей группе С заняла третье место - сине-желтые обыграли Британию, Эстонию и Италию, но уступили Греции и Хорватии.
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