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Определился соперник Украины в 1/8 финала Евробаскета-2022

Баскетбол
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Болеем за национальную сборную Украины

Определился соперник Украины в 1/8 финала Евробаскета-2022

фото - FIBA

Новина українською

8 сентября на чемпионате Европы – 2022 состоялись заключительные матчи группового этапа. По окончании последнего матча дня стали известны все пары стадии 1/8 финала соревнований.

Сборная Украины поборется за выход в четвертьфинал с Польшей.

Евробаскет-2022. 1/8 финала

  • Германия — Черногория
  • Словения — Бельгия
  • Испания — Литва
  • Турция — Франция
  • Греция — Чехия
  • Украина — Польша
  • Сербия — Италия
  • Финляндия — Хорватия

Напомним, что чемпионат Европы по баскетболу – 2022 проходит с 1 по 18 сентября. Матчи стадии плей-офф начнутся 10 сентября. Действующим победителем Евробаскета является национальная команда Словении. Украина в своей группе С заняла третье место - сине-желтые обыграли Британию, Эстонию и Италию, но уступили Греции и Хорватии.

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В статье: Евробаскет
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