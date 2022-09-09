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ФИБА выступила с объяснениями по поводу протеста Турции

Баскетбол
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Один из игроков нажал кнопку у судьи во время стычки

ФИБА выступила с объяснениями по поводу протеста Турции

Новина українською

Международная федерация баскетбола (ФИБА) выступила с официальным заявлением по поводу протеста на ошибочное судейство в матче чемпионата Европы между сборными Турции и Грузии.

"После экспертного анализа записей системы точного хронометража сделан вывод, что, несмотря на остановку судьями игровых часов, специальное устройство на форме арбитра было случайно активировано одним из игроков, когда судья пытался разнять игроков на площадке во время потасовки.

ФИБА принимает ряд дополнительных мер для обеспечения того, чтобы официальные лица Евробаскета выступали на высоком уровне и совершенствовали навыки во время соревнований", — сказано в заявлении организации.

Напомним, сборная Грузии одержала победу со счётом 88:83 (ОТ).

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В статье: ФИБА
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