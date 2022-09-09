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Александр Мишула продлил контракт с чешским клубом
Баскетболист выступал за клуб с марта этого года
Игрок сборной Украины Александр Мишула подписал контракт с чешским "Брно".
29-летний баскетболист играл в этом клубе с марта 2022 года.
В чемпионате Чехии он сыграл 20 матчей, в среднем набирал 13,7 очков и отдавал 3,4 ассиста.
Мишула выступал за юношеские и молодежные сборные Украины разных возрастов. В сборной 2013 года.
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Источник:Tribuna
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