Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лука Дончич допустил больше всего потерь на Евробаскете-2022
Также он показал отличную результативность
Фото: Fox News
Лидер сборной Словении по баскетболу Лука Дончич совершил наибольшее количество потерь на групповом этапе чемпионата Европы среди мужчин — 2022. За пять игр турнира он ошибся 23 раза, при этом максимально за игру он совершал не более пяти потерь.
На второй позиции по данному показателю расположился форвард сборной Великобритании Майлз Хессон, на счету которого 17 ошибок. Такое же количество потерь и у игрока национальной команды Финляндии Эдона Маджуни.
Отметим, Лука Дончич стал вторым по результативности игроком группового этапа Евробаскета.
Популярное сейчас
- Чем Томас Тухель не угодил новым владельцам Челси
- Динамо на полгода потеряло Шапаренко: игроку понадобится операция
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер возвращается в топ-25, Динамо – на рубеже первой полусотни
- Хорватия - Украина: смотреть онлайн прямая видеотрансляция матча Евробаскет-2022
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО