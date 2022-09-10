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Сборная Украины прибыла в Берлин на матч 1/8 финала Евробаскета-2022. Фото
Удачи нашим ребятам
фото - FIBA
Сборная Украины прибыла в немецкий Берлин на матч 1/8 финала Евробаскета-2022. В воскресенье, 11 сентября, подопечные Айнарса Багатскиса проведут поединок против сборной Польши. Начало матча – в 13:00 по киевскому времени.
Напомним, что ранее
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