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Сборная Украины прибыла в Берлин на матч 1/8 финала Евробаскета-2022. Фото

Баскетбол
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Удачи нашим ребятам

Сборная Украины прибыла в Берлин на матч 1/8 финала Евробаскета-2022. Фото

фото - FIBA

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины прибыла в немецкий Берлин на матч 1/8 финала Евробаскета-2022. В воскресенье, 11 сентября, подопечные Айнарса Багатскиса проведут поединок против сборной Польши. Начало матча – в 13:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее стало известно, кто допустил наибольшее количество потерь на Евробаскете-2022.

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В статье: женская сборная Украины по баскетболу Евробаскет
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