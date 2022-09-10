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Усик, Медведенко, Гутцайт и другие присоединились к реконструкции комплекса Авангард

Баскетбол
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Он будет отстроен

Усик, Медведенко, Гутцайт и другие присоединились к реконструкции комплекса Авангард

Фото: CBS Sports

UA-Футбол
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В Киеве состоялся благотворительный баскетбольный матч в комплексе "Авангард", разрушенном в результате обстрела киевской телебашни. Об этом сообщает tribuna.ua.

Среди участников были министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, баскетболист Станислав Медведенко, телеведущий Андрей Бедняков, певец Kadnay и другие звезды.

Отметим, что во время благотворительного поединка собирались средства на реконструкцию комплекса, а также проводилась съемка документального фильма о нем.

На матче присутствовали послы Литвы и Эстонии. Они будут также помогать в этом вопросе.

Напомним, ранее Гутцайт и Бубка поздравили украинцев с днем ​​физической культуры и спорта.

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В статье: Александр Усик Вадим Гутцайт Станислав Медведенко
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