Усик, Медведенко, Гутцайт и другие присоединились к реконструкции комплекса Авангард

В Киеве состоялся благотворительный баскетбольный матч в комплексе "Авангард", разрушенном в результате обстрела киевской телебашни. Об этом сообщает tribuna.ua.

Среди участников были министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, баскетболист Станислав Медведенко, телеведущий Андрей Бедняков, певец Kadnay и другие звезды.

Отметим, что во время благотворительного поединка собирались средства на реконструкцию комплекса, а также проводилась съемка документального фильма о нем.

На матче присутствовали послы Литвы и Эстонии. Они будут также помогать в этом вопросе.