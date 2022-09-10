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Усик, Медведенко, Гутцайт и другие присоединились к реконструкции комплекса Авангард
Он будет отстроен
Фото: CBS Sports
В Киеве состоялся благотворительный баскетбольный матч в комплексе "Авангард", разрушенном в результате обстрела киевской телебашни. Об этом сообщает tribuna.ua.
Среди участников были министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, баскетболист Станислав Медведенко, телеведущий Андрей Бедняков, певец Kadnay и другие звезды.
Отметим, что во время благотворительного поединка собирались средства на реконструкцию комплекса, а также проводилась съемка документального фильма о нем.
На матче присутствовали послы Литвы и Эстонии. Они будут также помогать в этом вопросе.
Напомним, ранее Гутцайт и Бубка
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