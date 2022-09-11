Багатскис: Должны сделать так, чтобы поляки были разочарованы после матча

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис прокомментировал ожидания от матча против Польши в 1/8 финала Евробаскета-2022. Его слова цитирует Суспільне:

"Я не хочу говорить, что мы или они стали лучше после последнего матча. Когда противостояние состоит из одной игры, то все решают детали. Обе команды будут очень мотивированы.

Поверьте, поляки очень рады, что играют против Украины. Мы должны сделать так, чтобы они были разочарованы после матча. Это зависит от нас. Все будет зависеть от мелочей, игровой дисциплины, качества принятия решений в нападении, стабильности в защите. Мы должны преобладать соперника в этих мелочах до последней минуты матча.

Что касается Эй Джея Слотера, то он провел несколько сильных матчей. Но в Польше все зависит от четырех игроков, набирающих по 12-14 очков. Все остальные набирают не больше пяти-шести. Главное для нас – это терпение и хладнокровие. Мы должны сыграть в умный, мужской баскетбол. Рад ли я получить Польшу в соперники?

Я лучше сыграю с ними, чем с Сербией. Да я никогда заранее не выбирал себе соперника. Не играл с нужным мне результатом, чтобы попасть на команду. Я знаю некоторых тренеров, сербских, литовских, которые принимали подобные решения, и они им выходили боком. Мы же играем с тем, кто нам представится. Сейчас это Польша. Что будет дальше – это второстепенные вещи" – сказал он.