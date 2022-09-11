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Сборная Украины завершает борьбу на Евробаскете-2022
Спасибо за борьбу
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по баскетболу проигрывает в 1/8 финала Евробаскета-2022. В матче за право выйти в четвертьфинал континентального первенства подопечные Айнарса Багатскиса проиграли Польше.
Счет матча 94-86 (21-24; 24-18; 22-27; 25-19) в пользу поляков.
Первый период для нас начался с выигранного вбрасывания. Однако на этом наш фарт завершился. За все 10 минут мы ни разу не смогли выйти вперед. Удавалось сравнивать счёт, иногда отпускали соперников до -6, однако на перерыв ушли с -3. Не удавались нашим ребятам трехочковые. Из шести попыток реализовать смогли только две. У соперника в этом плане был результативный Слотер, который каждый раз пользовался проблемами в обороне и бросал с дальней линии.
Второй период начался для нас лучше. Украинцы сумели выровнять отставание и даже выйти вперед на 14-й минуте матча. Очень помог в этом плане Санон, реализуя трехочковый и прекрасно действуя на быстрых проходах. На мгновение поляки сумели выровнять счет и даже выйти вперед, однако со временем их игра разладилась, броски с дальней линии перестали быть точными, а атаки ничем не завершались. Украина наоборот реализовала несколько трехочковых и сумела на несколько минут увеличить отрыв до +7. На перерыв ушли с +3.
Третий период начался для украинцев с фола на Леню. Алексей спокойно реализовал 2 штрафных. Впоследствии нарушение заработал и Михайлюк, но уже из трех штрафных реализовал два. Украинцы довольно долго держали преимущество в 3-5-7 очков над соперником, но минуты за 4 до конца периода потеряли перевес (за счет неудачных собственных атак) и сначала позволили оппонентам сравнять счет, а затем и выйти вперед. На перерыв мы ушли из -2.
Четвертую партию украинцы начали с того, что сумели выровнять счет – помогли удачные трехочковые. Однако поляки быстро исправили ситуацию, воспользовались неудачами украинцев в атаке и снова ушли в отрыв. На этот раз догнать соперников нам уже не суждено.
В матче 1/4 финала Евробаскета Польша встретится со Словенией.
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