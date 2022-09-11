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Факундо Кампаццо близок к возвращению в Реал Мадрид. Он провел два года в Денвер Наггетс

Баскетбол
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Гард по-прежнему надеется найти команду в НБА

Факундо Кампаццо близок к возвращению в Реал Мадрид. Он провел два года в Денвер Наггетс

Фото: twitter All Things Mavs

UA-Футбол
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Аргентинский защитник Факундо Кампаццо ищет новую команду после окончания контракта с "Денвер Наггетс". Как сообщает издание Relevo, гард все ближе и ближе к возвращению в испанский "Реал Мадрид".

По информации медиа, Кампаццо по-прежнему лелеет надежду найти команду в НБА, но вариант с возвращением в "Мадрид" является наиболее вероятным. За два сезона в "Денвере" Факундо отыграл 130 игр регулярного чемпионата, набирая по 5.6 очков, 1.9 подборов и 3.5 ассистов в среднем за матч.

До подписания контракта с "Наггетс" гард шесть лет провел в "Реале". С клубом он дважды побеждал в Евролиге и трижды – в чемпионате Испании по баскетболу. Более того, в 2019 году он был признан MVP финала испанской лиги.

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В статье: НБА БК Реал (Мадрид) Денвер Наггетс
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