Факундо Кампаццо близок к возвращению в Реал Мадрид. Он провел два года в Денвер Наггетс

Аргентинский защитник Факундо Кампаццо ищет новую команду после окончания контракта с "Денвер Наггетс". Как сообщает издание Relevo, гард все ближе и ближе к возвращению в испанский "Реал Мадрид".

Facundo Campazzo, cada vez más cerca del Real Madrid.



???? El base argentino mantiene abierta la puerta de la NBA, pero la opción blanca es la más factible en estos momentos. pic.twitter.com/Syny1Tn65y — Relevo (@relevo) September 11, 2022

По информации медиа, Кампаццо по-прежнему лелеет надежду найти команду в НБА, но вариант с возвращением в "Мадрид" является наиболее вероятным. За два сезона в "Денвере" Факундо отыграл 130 игр регулярного чемпионата, набирая по 5.6 очков, 1.9 подборов и 3.5 ассистов в среднем за матч.

До подписания контракта с "Наггетс" гард шесть лет провел в "Реале". С клубом он дважды побеждал в Евролиге и трижды – в чемпионате Испании по баскетболу. Более того, в 2019 году он был признан MVP финала испанской лиги.