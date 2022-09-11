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Факундо Кампаццо близок к возвращению в Реал Мадрид. Он провел два года в Денвер Наггетс
Гард по-прежнему надеется найти команду в НБА
Фото: twitter All Things Mavs
Аргентинский защитник Факундо Кампаццо ищет новую команду после окончания контракта с "Денвер Наггетс". Как сообщает издание Relevo, гард все ближе и ближе к возвращению в испанский "Реал Мадрид".
Facundo Campazzo, cada vez más cerca del Real Madrid.— Relevo (@relevo) September 11, 2022
???? El base argentino mantiene abierta la puerta de la NBA, pero la opción blanca es la más factible en estos momentos. pic.twitter.com/Syny1Tn65y
По информации медиа, Кампаццо по-прежнему лелеет надежду найти команду в НБА, но вариант с возвращением в "Мадрид" является наиболее вероятным. За два сезона в "Денвере" Факундо отыграл 130 игр регулярного чемпионата, набирая по 5.6 очков, 1.9 подборов и 3.5 ассистов в среднем за матч.
До подписания контракта с "Наггетс" гард шесть лет провел в "Реале". С клубом он дважды побеждал в Евролиге и трижды – в чемпионате Испании по баскетболу. Более того, в 2019 году он был признан MVP финала испанской лиги.
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