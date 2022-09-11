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Греция обыграла Чехию 94:88. Определились все четвертьфиналисты Евробаскета
Яннис набрал 27 очков и 10 подборов
Фото: MARCA
Завершился последний матч 1/8 Евробаскета. Сборная Греции обыграла Чехию со счетом 94:88 (20:20, 21:25, 22:22, 31:21).
Лучшим игроком матча стал центровой/тяжелый форвард сборной Греции и "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо. Двукратный MVP НБА набрал в сегодняшнем матче (27 очков/10 подборов/5 ассистов). Лучшим среди чехов стал форвард Ян Веселы с (21/3/1).
Таким образом, Греция стала последней, восьмой страной, попавшей в четвертьфинал Евробаскета. Помимо нее туда также ворвались сборные: Италии, Финляндии, Польши, Испании, Германии, Словении и Франции.
Евробаскет, 1/8 финала
Сборная Греции – Сборная Чехии 94:88
(20:20, 21:25, 22:22, 31:21)
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