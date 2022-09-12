Багатскис: Евробаскет запомнился тем, что я руководил сборной в очень нелегкое время

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате Европы. Мужская сборная дошла до стадии 1/8 финала, где уступила команде Польши, завершив выступление на Евробаскете-2022 в первом раунде плейоф.

Удовлетворены ли вы результатом сборной Украины на этом турнире?

– Я не доволен результатом. Не хочу говорить, на каком месте мы должны быть, но у меня было впечатление, что мы добавляли в качестве с каждым матчем. При этом и в помине не было такого, что мы недооценили польскую сборную. Это хорошая команда, игроки которой представляют сильнейшие лиги. На каждый матч нужно выходить с желанием делать то же, что и до этого, но лучше. Я считаю, что мы точно могли сыграть лучшее.

Чем вам запомнится этот отрезок работы со сборной Украины?

– Запомнился тем, что я руководил сборной в очень нелегкое время. Вообще это большая честь для меня руководить украинской сборной во время войны. Это была работа с двойной ответственностью. Я с огромным удовольствием отработал этот турнир, это собрание с игроками.

Думаю, все они получили новую информацию, работая со мной. Для меня будет интересно посмотреть, как они будут выглядеть в клубах. Я готов говорить о том, что многие из игроков за сборную играли лучше, чем будут играть в своих клубах. Если ты что-нибудь показал в сборной, у тебя не должно быть проблем в сборной. Это мое мнение. Да, меньше всего у нас играли Зотов и Скапинцев, и я надеюсь, что они обижены на меня, что они покажут в своих клубах, что они могут больше. На своем опыте я много видел такого, что через месяц после чемпионата Европы игрок начинает показывать свой лучший баскетбол. Ребята поиграли против топовых игроков даже не Европы, а мира. Для меня как для игрока и тренера это девятый Евробаскет и я уверен в том, что он самый сильный. Я рад за то, что тренеры здесь поработали, хочу отметить стафф, в частности, менеджера сборной Андрея Лебедева, который выполняет немыслимый объем работы. Даже не видно, сколько людей он заменяет. В это время мы со своей стороны делали для Украины все, что могли. Пока люди воюют за страну, мы хотели помочь своими играми, дать эмоции народу и самим эти эмоции получить.

Вместе со сборной мы одержали много побед за счет командной работы. Сейчас я хочу поблагодарить всех героев Украины, которые вдохновляли нашу команду на борьбу. Я всегда буду помогать украинскому баскетболу, как это делал. Как я уже говорил, мне была велика честь работать в сборной на этом турнире, когда в Украине идет война против российского агрессора. Я хочу поблагодарить всех за работу. Слава Украине.