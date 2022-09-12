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Защитнику Миннесоты грозит штраф за гомофобные высказывания

Баскетбол
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Энтони Эдвардс насмехался над двумя геями

Защитнику Миннесоты грозит штраф за гомофобные высказывания

Новина українською

Атакующий защитник "Миннесоты Тимбервулвз" Энтони Эдвардс может получить штраф за публикацию в социальных сетях, сообщает The Star Tribune.

Накануне Эдвардс опубликовал в соцсетях видео, в котором насмехался над двумя геями, которые проходили мимо. Запись быстро распространилась в Интернете и вызвала бурную реакцию со стороны общественности.

Эдвардс принёс извинения за свою публикацию.

"Мои слова были обидными, неуважительными и незрелыми. Мне жаль. Ни для кого неприемлемо использовать наш язык для оскорблений. Этому нет оправданий. Я был воспитан гораздо лучше, чем это", — написал Эдвардс в соцсетях.

Как сообщает источник, несмотря на извинения, спортсмена может ждать денежный штраф.

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В статье: НБА
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