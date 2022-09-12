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Клей Томпсон забросил 22 трехочковых подряд на тренировке
Защитник показал отличную реализацию
Защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Клэй Томпсон забросил 22 трёхочковых подряд на тренировке.
Примечательно, что ранее Томпсон раскритиковал свой рейтинг трёхочковых бросков в игре NBA 2K23, назвав игру "отстоем". Возглавил этот рейтинг партнёр Томпсона по команде Стефен Карри (99). У Томпсона в игре этот показатель равен 88 баллам.
Klay Thompson hits 22 threes in a row. ????— Hoop Central (@TheHoopCentral) September 11, 2022
(via @swishcultures_)
pic.twitter.com/L4TEwp1WmR
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