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Клей Томпсон забросил 22 трехочковых подряд на тренировке

Баскетбол
(1 голосов)

Защитник показал отличную реализацию

Клей Томпсон забросил 22 трехочковых подряд на тренировке

Новина українською

Защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Клэй Томпсон забросил 22 трёхочковых подряд на тренировке.

Примечательно, что ранее Томпсон раскритиковал свой рейтинг трёхочковых бросков в игре NBA 2K23, назвав игру "отстоем". Возглавил этот рейтинг партнёр Томпсона по команде Стефен Карри (99). У Томпсона в игре этот показатель равен 88 баллам.

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В статье: Клей Томпсон
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