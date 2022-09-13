  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лука Дончич пропустил тренировку сборной Словении
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лука Дончич пропустил тренировку сборной Словении

Баскетбол
(1 голосов)

Похоже, что игрок получил травму

Лука Дончич пропустил тренировку сборной Словении

Фото: Fox News

Новина українською

Лидер сборной Словении Лука Дончич пропустил тренировку национальной команды перед четвертьфинальным матчем чемпионата Европы по баскетболу 2022 года, пишет BasketNews.

Дончич был замечен сидящим на скамейке запасных, а на его лодыжке был прикреплён ледяной компресс.

Лука стал самым результативным игроком в матче 1/8 финала с Бельгией, набрав 35 очков, оформив пять подборов и отдав пять результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лука Дончич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде