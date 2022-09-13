Лука Дончич пропустил тренировку сборной Словении

Лидер сборной Словении Лука Дончич пропустил тренировку национальной команды перед четвертьфинальным матчем чемпионата Европы по баскетболу 2022 года, пишет BasketNews.

Дончич был замечен сидящим на скамейке запасных, а на его лодыжке был прикреплён ледяной компресс.

Лука стал самым результативным игроком в матче 1/8 финала с Бельгией, набрав 35 очков, оформив пять подборов и отдав пять результативных передач.