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Лука Дончич пропустил тренировку сборной Словении
Похоже, что игрок получил травму
Фото: Fox News
Лидер сборной Словении Лука Дончич пропустил тренировку национальной команды перед четвертьфинальным матчем чемпионата Европы по баскетболу 2022 года, пишет BasketNews.
Дончич был замечен сидящим на скамейке запасных, а на его лодыжке был прикреплён ледяной компресс.
Лука стал самым результативным игроком в матче 1/8 финала с Бельгией, набрав 35 очков, оформив пять подборов и отдав пять результативных передач.
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