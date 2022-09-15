Лука Дончич бросил бутылку после недовольства судейством

Лидер сборной Словении Лука Дончич резко отреагировал на судейство четвертьфинального матча чемпионата Европы с национальной командой Польши.

Дончич за 3:02 до конца заключительной четверти получил пятый фол и был удалён с площадки, после чего вступил в споры с судьями. Лука вернулся на скамейку и бросил бутылку.

Сборная Словении, являющаяся действующим победителем Евробаскета, вылетела из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Польши со счётом 87:90.