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Главный тренер сборной Польши прокомментировал поражение в матче с Францией

Баскетбол
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Игор Миличич - о поражении команды в полуфинале Евробаскета

Главный тренер сборной Польши прокомментировал поражение в матче с Францией

Новина українською

Главный тренер сборной Польши Игор Миличич высказался о поражении своих подопечных в матче с национальной командой Франции в полуфинале Евробаскета-2022.

"Сборная Франции доминировала. Они хорошо двигали мяч и точно бросали в кольцо, их реализация бросков из-за дуги составила почти 60 процентов. У нас же игра не пошла с самого начала. Мы просто не могли забросить открытые мячи.

Но я хотел бы всё равно поздравить нашу команду и наших болельщиков. Мы упорно боролись, и мы знаем, что мы всё ещё участвуем в турнире. Многие команды уже уехали домой, так что мы гордимся тем, что мы здесь. И мы хотим выйти на воскресный матч с высоко поднятыми головами", - приводит слова Миличича официальный сайт ФИБА.

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