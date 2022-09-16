Главный тренер сборной Польши прокомментировал поражение в матче с Францией

Главный тренер сборной Польши Игор Миличич высказался о поражении своих подопечных в матче с национальной командой Франции в полуфинале Евробаскета-2022.

"Сборная Франции доминировала. Они хорошо двигали мяч и точно бросали в кольцо, их реализация бросков из-за дуги составила почти 60 процентов. У нас же игра не пошла с самого начала. Мы просто не могли забросить открытые мячи.

Но я хотел бы всё равно поздравить нашу команду и наших болельщиков. Мы упорно боролись, и мы знаем, что мы всё ещё участвуем в турнире. Многие команды уже уехали домой, так что мы гордимся тем, что мы здесь. И мы хотим выйти на воскресный матч с высоко поднятыми головами", - приводит слова Миличича официальный сайт ФИБА.