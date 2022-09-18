Источник: Айнарс Багатскис покинул пост тренера сборной Украины

Айнарс Багатскис завершил свою работу в национальной сборной Украины по баскетболу. Об этом сообщает фан-сайт "Киев-Баскета".

Контракт главного специалиста истек после матча команды в 1/8 финала Евробаскета-2022 (проигрыш Польши). Стороны решили не продлевать соглашение и завершили сотрудничество. Отмечается, что Багатскис хочет продолжить карьеру в Европе.

Отметим, что кроме не очень удачного выступления на Евробаскете-2022, сборная Украины провалила и отбор на Чемпионат мира-2023, где есть лишь теоретические шансы на продолжение борьбы за выход на мундиаль.