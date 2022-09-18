Тренер сборной Украины по баскетболу Багатскис – о своей работе с командой: Контракт с федерацией закончился

Главный тренер национальной сборной Украины по баскетболу, а также "Киев-Баскета", Айнарс Багатскис в интервью изданию "Суспільне Спорт" прокомментировал новости об окончании его контракта с обеими организациями.

"Контракт с федерацией истек, да. Для того чтобы решить дальнейшую судьбу, нужно все обдумать, обсудить. Наши отношения с "Киев-Баскетом" завершены. За последние шесть месяцев баскетбола в Украине как такового не было.

Мы проводили это время в Латвии, где нам помогали. Кто-то скажет, что я дома сидел, то хочу сказать, что за последние два месяца ночевал дома только дважды.

История с "Киев-Баскетом" завершена. Но я никогда не говорю "никогда". Посмотрим, что будет потом. Мне нужно кое-что отойти. Это был далеко не самый простой период для меня. Он был не только для игроков. Все тренеры за это время проделали очень большую работу.

Имея возможность, хотел бы поблагодарить членов своего штаба в сборной Украины. Но тренер – тоже человек. Иногда ему нужно отдохнуть".