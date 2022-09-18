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Германия – бронзовый призер Евробаскета. Команда обыграла Польшу 82:69
В последний раз немцы брали медаль на турнире еще в 2005 году
Фото: Bleacher Report
Завершился матч за третье место на Евробаскете-2022, который проходит в Германии, Чехии, Италии и Грузии. В этом матче приняли участие сборные Германии и Польши.
Бронзу взяла сборная-хозяйка турнира, Германия. Команда обыграла поляков со счетом 82:69 (19:14, 17:9, 18:26, 28:20). Лучшим игроком матча стал разыгрывающий Германии Деннис Шредер – он набрал (26 очков/1 подбор/6 ассистов).
В финале Евробаскета же сыграют сборные Испании и Франции. Матч начнется в 21:30 по киевскому времени на "Мерседес-Бенц Арене" в Берлине.
Евробаскет, матч за третье место
Сборная Германии – Сборная Польши 82:69
(19:14, 17:9, 18:26, 28:20)
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