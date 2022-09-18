  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Германия – бронзовый призер Евробаскета. Команда обыграла Польшу 82:69
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Германия – бронзовый призер Евробаскета. Команда обыграла Польшу 82:69

Баскетбол
(1 голосов)

В последний раз немцы брали медаль на турнире еще в 2005 году

Германия – бронзовый призер Евробаскета. Команда обыграла Польшу 82:69

Фото: Bleacher Report

UA-Футбол
Новина українською

Завершился матч за третье место на Евробаскете-2022, который проходит в Германии, Чехии, Италии и Грузии. В этом матче приняли участие сборные Германии и Польши.

Бронзу взяла сборная-хозяйка турнира, Германия. Команда обыграла поляков со счетом 82:69 (19:14, 17:9, 18:26, 28:20). Лучшим игроком матча стал разыгрывающий Германии Деннис Шредер – он набрал (26 очков/1 подбор/6 ассистов).

В финале Евробаскета же сыграют сборные Испании и Франции. Матч начнется в 21:30 по киевскому времени на "Мерседес-Бенц Арене" в Берлине.

Евробаскет, матч за третье место

Сборная Германии – Сборная Польши 82:69

(19:14, 17:9, 18:26, 28:20)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Польши Сборная Германии Евробаскет Деннис Шредер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде