Германия – бронзовый призер Евробаскета. Команда обыграла Польшу 82:69

Завершился матч за третье место на Евробаскете-2022, который проходит в Германии, Чехии, Италии и Грузии. В этом матче приняли участие сборные Германии и Польши.

Бронзу взяла сборная-хозяйка турнира, Германия. Команда обыграла поляков со счетом 82:69 (19:14, 17:9, 18:26, 28:20). Лучшим игроком матча стал разыгрывающий Германии Деннис Шредер – он набрал (26 очков/1 подбор/6 ассистов).

В финале Евробаскета же сыграют сборные Испании и Франции. Матч начнется в 21:30 по киевскому времени на "Мерседес-Бенц Арене" в Берлине.

Евробаскет, матч за третье место

Сборная Германии – Сборная Польши 82:69

(19:14, 17:9, 18:26, 28:20)