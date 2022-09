Святослав Михайлюк подпишет контракт с Нью-Йорк Никс

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк получил предложение от "Нью-Йорк Никс". Команда НБА готова дать украинскому гарду однолетний, частично гарантированный контракт.

Free agent G/F Svi Mykhailiuk has agreed to a partially guaranteed one-year deal with the New York Knicks, his agency @SIGSports told @TheAthletic @Stadium.