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Святослав Михайлюк подпишет контракт с Нью-Йорк Никс
Украинец сильно выступил на Евробаскете
Фото: Raptors HQ
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк получил предложение от "Нью-Йорк Никс". Команда НБА готова дать украинскому гарду однолетний, частично гарантированный контракт.
Free agent G/F Svi Mykhailiuk has agreed to a partially guaranteed one-year deal with the New York Knicks, his agency @SIGSports told @TheAthletic @Stadium.— Shams Charania (@ShamsCharania) September 18, 2022
Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Михайлюк уже дал "Никс" свое согласие. Конкурентами Святослава по позиции в "Нью-Йорке" станут Ар Джей Барретт, Квентин Граймс и Эван Фурнье.
Месяц назад Михайлюка отчислили из состава "Торонто Рэпторс". С тех пор Святослав сыграл со сборной Украины на Евробаскете, где добрался до 1/8 финала. Лучший результат гарда на турнире – 25 очков, 4 подбора и 3 ассиста в матче со сборной Италии.
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