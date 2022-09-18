Святослав Михайлюк подпишет контракт с Нью-Йорк Никс

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк получил предложение от "Нью-Йорк Никс". Команда НБА готова дать украинскому гарду однолетний, частично гарантированный контракт.

Free agent G/F Svi Mykhailiuk has agreed to a partially guaranteed one-year deal with the New York Knicks, his agency @SIGSports told @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 18, 2022

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Михайлюк уже дал "Никс" свое согласие. Конкурентами Святослава по позиции в "Нью-Йорке" станут Ар Джей Барретт, Квентин Граймс и Эван Фурнье.

Месяц назад Михайлюка отчислили из состава "Торонто Рэпторс". С тех пор Святослав сыграл со сборной Украины на Евробаскете, где добрался до 1/8 финала. Лучший результат гарда на турнире – 25 очков, 4 подбора и 3 ассиста в матче со сборной Италии.