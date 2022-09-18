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Святослав Михайлюк подпишет контракт с Нью-Йорк Никс

Баскетбол
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Украинец сильно выступил на Евробаскете

Святослав Михайлюк подпишет контракт с Нью-Йорк Никс

Фото: Raptors HQ

UA-Футбол
Новина українською

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк получил предложение от "Нью-Йорк Никс". Команда НБА готова дать украинскому гарду однолетний, частично гарантированный контракт.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Михайлюк уже дал "Никс" свое согласие. Конкурентами Святослава по позиции в "Нью-Йорке" станут Ар Джей Барретт, Квентин Граймс и Эван Фурнье.

Месяц назад Михайлюка отчислили из состава "Торонто Рэпторс". С тех пор Святослав сыграл со сборной Украины на Евробаскете, где добрался до 1/8 финала. Лучший результат гарда на турнире – 25 очков, 4 подбора и 3 ассиста в матче со сборной Италии.

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В статье: НБА Святослав Михайлюк Нью-Йорк Никс
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