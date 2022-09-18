Сборная Испании – чемпион Европы по баскетболу. Команда обыграла в финале Францию

Завершился Евробаскет-2022. В финале турнира сыграли сборные Испании и Франции. Победили испанцы, доминировавшие над соперником практически весь матч. Окончательный счет: 88:76 (23:14|24:23|19:20|22:19). Лучший игрок матча – испанец Хуанчо Эрнангомес, набравший (27 очков/5 подборов/0 ассистов).

Таким образом, сборная Испании стала действующим чемпионом не только мира, но и Европы. В 2019 году, в финале чемпионата мира ФИБА, испанцы вынесли сборную Аргентины со счетом 95:75.

Предыдущим чемпионом Евробаскета была сборная Словении, в этом году вылетевшая в ¼ финала. До Словении – также Испания. Последним же успехом испанцев на Олимпиадах была бронза в 2016 году в Рио.

Евробаскет, финал

Сборная Испании – Сборная Франции 88:76

(23:14|24:23|19:20|22:19)