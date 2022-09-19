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Вилли Эрнангомес стал MVP Евробаскета-2022

Баскетбол
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Баскетболист провел турнир на высоте

Вилли Эрнангомес стал MVP Евробаскета-2022

Новина українською

Испанский баскетболист Вилли Эрнангомес, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Орлеан Пеликанс", признан самым ценным игроком (MVP) мужского чемпионата Европы, который завершился сегодня, 18 сентября.

В финальном матче соревнований сборная Испании со счётом 88:76 обыграла команду Франции. Самым результативным игроком встречи стал представитель "Торонто Рэпторс" Хуан Эрнангомес, записавший в свой актив 27 очков.

Напомним, Евробаскет-2022 принимали сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия.

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